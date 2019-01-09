В Жлобине 2-летний ребенок пострадал от взрыва петарды

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В новогодние и рождественские праздники в больницы нередко попадают люди, пострадавшие от взрыва петард. Не стал исключением и этот год. В Жлобине возле подъезда дома мужчина с двухлетним сыном решил запустить петарду. Он поджег ее и бросил в снег. Однако полюбоваться зрелищем не удалось - малыш подбежал и схватил пиротехнику...

Как сообщает belta.by со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, в результате взрыва мальчик получил рваную рану третьего пальца левой кисти, ожог I степени (2%). С травмами ребенок был доставлен в больницу. ЧП произошло в новогоднюю ночь.

Правоохранители просят родителей следить за безопасностью детей.