В Бресте будут судить гражданина Великобритании за содействие незаконной миграции

Ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет, либо арест

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40-летний гражданин Великобритании африканского происхождения обвиняется в содействии незаконной миграции. Как сообщает belta.by, 9 января суд Ленинского района Бреста начнет рассмотрение уголовного дела.

Сообщается, что мужчина организовал незаконную миграцию граждан Республики Сомали, содействуя им в незаконном пересечении государственной границы Беларуси. За это он планировал получить не менее 6 тысяч евро.

Мужчина был задержан летом 2018 года в пункте пропуска Брест-Железнодорожный вместе с тремя выходцами из Сомали. Они направлялись в немецкий Франкфурт. Во время паспортного контроля сомалийцы предъявили паспорта граждан Швеции, однако пограничники засомневались в их подлинности. Как выяснилось, документы принадлежат другим людям.

Как рассказали задержанные, паспорта они получили от гражданина Великобритании, который сопровождал их в поездке. Сомалийцев оштрафовали и депортировали из Беларуси. Гражданину Великобритании грозит арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.