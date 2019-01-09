2019-01-09T11:27:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое россиян подозреваются в избиении до смерти жителя Гомеля

Они вместе распивали спиртные напитки
Ирина ВЕТРОВА
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Граждане России задержаны.Граждане России задержаны.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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ЧП произошло 7 января в Гомеле. Мужчина со следами побоев был обнаружен на Рождество в своем доме. Его срочно повезли в больницу, однако по дороге он умер. Как сообщают в Министерстве внутренних дел Беларуси, по предварительному заключению экспертов, смерть наступила от сочетанной травмы тела.

Известно, что мужчина был избит двумя гражданами России, вместе с которыми он распивал спиртные напитки. Мужчины затеяли драку, в результате которой белорусу нанесли тяжелые повреждения.

Граждане России задержаны.

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