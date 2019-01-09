В Гомеле патрульный наряд задержал грабителя, похитившего бутылку виски

Парню удалось сбежать от охранника, но его поймал милицейский наряд. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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18-летний неработающий парень похитил в гомельском магазине бутылку виски. Охранник попытался его задержать, но нарушитель вырвался и помчался к выходу. Возможно, ему удалось бы сбежать, но в это время на улице оказался милицейский наряд.

Как сообщает uvd.gomel.by, увидев милиционеров, охранник закричал, чтобы ему помогли поймать грабителя. Военнослужащие бросились за молодым человеком и задержали его в считаные минуты.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь.

Молодой человек задержан.