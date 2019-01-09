2019-01-09T12:13:34+03:00
Спорт
КП Беларусь

Чудесное преображение. Саснович отдала первый сет 0:6, но в итоге обыграла австралийку Хон

После первой партии казалось, что белорусская теннисистка безнадежно уступает, но она вновь проявила характер и волю к победе
Владимир КРИУЛИН
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Александра Саснович пользуется успехом у австралийской публики. Фото: WTAАлександра Саснович пользуется успехом у австралийской публики. Фото: WTA
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На 1/8 финала турнира в Сиднее белоруска Александра Саснович (33 WTA) подарила своим поклонникам драматичный матч. Ее соперницей была австралийка Присцилла Хон (161 WTA).

Первый сет Саснович уступила - 0:6. Белоруска играла так, словно только прилетела из Минска и не перестроилась на другой часовой пояс. Но ведь она давно играет в Австралии! Зато что было дальше! Александра вновь показала характер. Дальше были две победные партии - 6:3, 6:3. На недавнем турнире в Брисбене у Саснович были похожая ситуация в знаковой игре с четвертой ракеткой турнира Свитолиной: 6:4, 0:6, 6:3.

В четвертьфинале Александра Саснович встретится с Тимеей Бачински (192 WTA). Игра начнется ориентировочно в 5.00 по белорусскому времени 10 января.

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