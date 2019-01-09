2019-01-09T13:02:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске задержаны парни, которые принесли наркотики подруге на день рождения

У одного был с собой гашиш, у второго - "Мефедрон"
Ирина ВЕТРОВА
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Одному студенту грозит лишение свободы сроком до 5 лет, второму - до 15.Одному студенту грозит лишение свободы сроком до 5 лет, второму - до 15.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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5 января на день рождения к 16-летней девушке приехали парни в возрасте 19 и 18 лет. У одного из них было с собой около 1 грамма гашиша, у второго - около 2 граммов особо опасного психотропного вещества «Мефедрон». Однако употребить наркотики молодые люди не успели - они были задержаны.

Как сообщает guvd.gov.by, в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Одному из них грозит лишение свободы сроком до 5 лет, второму - до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Парни находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Оба они - студенты.

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