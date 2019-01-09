МАЗ на всей скорости перевернулся перед финишем на ралли Дакар-2019
Досадное падение произошло на участке с дюнами: МАЗ Сергея Вязовича за 200 метров до финиша на всей скорости перевернулся в песках.
Как сообщили в пресс-службе Минского автозавода, перед финишем Сергей решил обогнать «камазовца» Айрата Мардеева, вырвался вперед и оказался в песчаной ловушке. Грузовик на высокой скорости подпрыгнул, ударился о «ступеньку» и лег на бок. К счастью, гонщики не пострадали.
Сергей прокомментировал обидное падение так: «борьба взяла верх над здравым смыслом». Экипаж Алексея Вишневского помог поставить на колеса МАЗ. Подняли его быстро, примерно за 10 минут.
В результате МАЗ Сергея Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 21 минуту, оказавшись на 11-м месте по итогам этапа и на 12-м – в общем зачете. А победа досталось россиянину Эдуарду Николаеву.
Ралли-рейд продлится 11 дней и закончится 17 января в Лиме.