2019-01-09T13:30:04+03:00
Спорт
КП Беларусь

МАЗ на всей скорости перевернулся перед финишем на ралли Дакар-2019

Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» прошли второй этап ралли-рейда «Дакар-2019» и заняли места с 11 по 13
Ирина ВЕТРОВА
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Грузовик оказался в песчаной ловушке. Фото: maz.byГрузовик оказался в песчаной ловушке. Фото: maz.by
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Досадное падение произошло на участке с дюнами: МАЗ Сергея Вязовича за 200 метров до финиша на всей скорости перевернулся в песках.

Как сообщили в пресс-службе Минского автозавода, перед финишем Сергей решил обогнать «камазовца» Айрата Мардеева, вырвался вперед и оказался в песчаной ловушке. Грузовик на высокой скорости подпрыгнул, ударился о «ступеньку» и лег на бок. К счастью, гонщики не пострадали.

Сергей прокомментировал обидное падение так: «борьба взяла верх над здравым смыслом». Экипаж Алексея Вишневского помог поставить на колеса МАЗ. Подняли его быстро, примерно за 10 минут.

В результате МАЗ Сергея Вязовича преодолел дистанцию за 4 часа 21 минуту, оказавшись на 11-м месте по итогам этапа и на 12-м – в общем зачете. А победа досталось россиянину Эдуарду Николаеву.

Ралли-рейд продлится 11 дней и закончится 17 января в Лиме.

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