2019-01-09T15:49:53+03:00
Здоровье
КП Беларусь

В Беларуси регистрируются единичные случаи гриппа

Более интенсивный рост заболеваемости ожидается в конце января - начале февраля
Ирина ВЕТРОВА
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Вирусы гриппа зарегистрированы у людей, не прошедших вакцинацию.Вирусы гриппа зарегистрированы у людей, не прошедших вакцинацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эпидемии гриппа в Беларуси сейчас нет. По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, в Беларуси регистрируются спорадические (единичные. - Ред.) случаи гриппа. В основном это вирусы A (H1N1) и A (H3N2). Они зарегистрированы у людей, которые не прошли вакцинацию, и переносятся в легкой форме.

Как сообщает belta.by, более интенсивный рост заболеваемости специалисты ожидают в конце января - начале февраля. Это обычные для Беларуси сроки.

Сейчас уровень заболеваемости ОРЗ в Беларуси низкий, увеличения по сравнению с прошлогодним эпидсезоном нет.

Напомним, активно делать прививки белорусы стали после вируса так называемого свиного гриппа в 2009 - 2010 годах. Если раньше прививался только каждый пятый белорус, то сейчас - почти половина. По словам врачей, белорусы стали болеть гриппом в 70 раз меньше, чем в 2003 году.

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