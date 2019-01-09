Котик из Щучинского района спас хозяина от смерти в огне

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Трагедия могла произойти вечером 8 января в деревне Корсаки, но, к счастью и всеобщему облегчению, не произошла. 32-летний мужчина, который живет один с котиком, бросил недотушенный окурок в пепельницу и лег спать.

Вскоре его разбудил кот, который легонько царапал ему лицо. Мужчина вскочил и бросился к двери, в которую стучала соседка, заметившая дым. Выбрался он через окно: выйти из дома обычным способом было уже невозможно - на веранде вовсю полыхало.

Фото: grodno.mchs.gov.by

Спасатели потушили пожар за полчаса, сообщает grodno.mchs.gov.by. Хозяин отделался легким испугом, в доме испорчена крыша, перекрытия и закопчены стены.

Кстати, сотрудники МЧС выдвинули вторую возможную причину возникновения пожара - короткое замыкание.