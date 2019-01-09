2019-01-09T15:52:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Котик из Щучинского района спас хозяина от смерти в огне

Он предупредил мужчину о пожаре
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Фото: grodno.mchs.gov.byФото: grodno.mchs.gov.by
Изменить размер текста:

Трагедия могла произойти вечером 8 января в деревне Корсаки, но, к счастью и всеобщему облегчению, не произошла. 32-летний мужчина, который живет один с котиком, бросил недотушенный окурок в пепельницу и лег спать.

Вскоре его разбудил кот, который легонько царапал ему лицо. Мужчина вскочил и бросился к двери, в которую стучала соседка, заметившая дым. Выбрался он через окно: выйти из дома обычным способом было уже невозможно - на веранде вовсю полыхало.

Фото: grodno.mchs.gov.by

Фото: grodno.mchs.gov.by

Спасатели потушили пожар за полчаса, сообщает grodno.mchs.gov.by. Хозяин отделался легким испугом, в доме испорчена крыша, перекрытия и закопчены стены.

Кстати, сотрудники МЧС выдвинули вторую возможную причину возникновения пожара - короткое замыкание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спасатели показали фото кошки, которая спасла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП
Беларусь на 66-м месте в рейтинге паспортов, удобных для путешествий
Два автобуса с детьми столкнулись в Червенском районе
В Беларуси регистрируются единичные случаи гриппа
МАЗ на всей скорости перевернулся перед финишем на ралли "Дакар-2019"
В Минске задержаны парни, которые принесли наркотики подруге на день рождения
Чудесное преображение. Саснович отдала первый сет 0:6, но в итоге обыграла австралийку Хон
В Гомеле патрульный наряд задержал грабителя, похитившего бутылку виски
Двое россиян подозреваются в избиении до смерти жителя Гомеля
В Бресте будут судить гражданина Великобритании за содействие незаконной миграции
В Жлобине 2-летний ребенок пострадал от взрыва петарды
Серьезное ДТП в Польше: столкнулось 17 автомобилей
Чемпионат КХЛ: минское "Динамо" обыграло "Слован"
Погибший могилевчанин катался с горки не на тюбинге
По центру Гродно бегали пони
Стены на станциях минского метро освободят от рекламы
Кто выиграл 120 тысяч рублей от «Евроопт»?
Студент БГЭУ взорвал петарду в общежитии в Новый год и попал в милицию
Россия открыла терминал для поставок газа в Калининградскую область без транзита через Беларусь
В Хотимской больнице простаивало медоборудование стоимостью более 300 тысяч рублей