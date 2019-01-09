2019-01-09T15:53:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Два автобуса с детьми столкнулись в Червенском районе

Пострадали две 12-летние школьницы
Ирина ВЕТРОВА
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Предварительная причина аварии - появление лосей у края дороги.Предварительная причина аварии - появление лосей у края дороги.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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8 января колонна автобусов везла детей из Минска в Могилевскую область. Авария случилась около 18.40 на 75-м километре трассы Минск - Могилев, вблизи деревни Колодежи.

Водитель автобуса "Неман" не справился с управлением. Он столкнулся с автобусом МАЗ, который ехал впереди и снижал скорость. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома.

В результате аварии пострадали две девочки 2006 года рождения. Они были доставлены в больницу.

Сообщается, что предварительная причина снижения скорости - появление лосей у края дороги.

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