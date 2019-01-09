2019-01-09T15:54:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь на 66-м месте в рейтинге паспортов, удобных для путешествий

Первое место - у жителей Японии
Ирина ВЕТРОВА
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Белорусы могут посетить 77 стран с безвизовым или упрощенным въездом. Одна из них - Черногория.Белорусы могут посетить 77 стран с безвизовым или упрощенным въездом. Одна из них - Черногория.Фото: Ирина КАЛИНИНА
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Компания Henley & Partners составила международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Авторы рейтинга изучили правила визового режима всех стран и составили список паспортов, удобных для путешествий.

На первом месте в этом рейтинге - Япония. Ее жители могут посещать 190 стран с безвизовым или упрощенным въездом. Второе место разделили Сингапур и Южная Корея - они без проблем могут въехать в 189 стран. На третьем месте - Германия и Франция.

Беларусь в этом рейтинге занимает 66-ю строчку - жители нашей страны могут посетить 77 стран с безвизовым или упрощенным въездом. В этом списке мы уступаем, например, России, которая попала на 48-ю строчку (119 стран), а также Украине, которая находится на 41-м месте (129 стран). Беларусь опередила такие страны, как Казахстан, Таиланд, Азербайджан.

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