2019-01-09T15:55:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП

Водитель выехала на встречку и совершила лобовое столкновение
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТПВ Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТПФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Суд Лельчицкого района в среду вынес приговор местной жительнице за совершение ДТП, в котором погибла пассажир. Обвиняемая наказана ограничением свободы на три года без направления в колонию и с лишением права управления всеми видами транспортных средств на пять лет. Приговор в законную силу пока не вступил, рассказала KP.BY пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

В конце сентября прошлого года на своем Fiat Palio женщина двигалась по трассе Мозырь - Лельчицы - Милошевичи - граница Украины и на закруглении дороги нарушила ПДД. Водитель выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с Iveko, пассажир которого получила травмы, от которых умерла в больнице.

Водитель «Фиата» признана виновной в «нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека».

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