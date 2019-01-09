Председатель садоводческого товарищества обирал дачников

Мужчина ежемесячно собирал с них взносы за оплату воды и электричества и присваивал их

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36-летний рабочий одного из предприятий Витебска стал фигурантом уголовного дела, присвоив крупную сумму. Мужчина был председателем садоводческого товарищества и придумал простую схему обогащения.

- Узнав от друга, что тот устал быть председателем в своем садоводческом товариществе, мужчина предложил на эту должность свою кандидатуру. Его «предвыборная программа» понравилась дачникам, и они избрали его председателем, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Он действительно сразу же развил бурную деятельность, но не на пользу товариществу.

Мужчина каждый месяц собирал с дачников деньги якобы на оплату воды и электричества. Все деньги оседали в кармане нового председателя, а счета дачников так и оставались неоплаченными. За несколько месяцев он присвоил минимум 1300 рублей. Сейчас мужчине предстоит ответить за присвоение или растрату.