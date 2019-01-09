2019-01-09T16:00:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году

В Минске зарегистрированы Есфирь, Славяна, Ясмина, Яромир, Одилия, Гедымин
Ирина ВЕТРОВА
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Как назвать сына - Стефан-Савва или Гедымин?Как назвать сына - Стефан-Савва или Гедымин?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в Минске в 2018 году стали Артем, Михаил, Максим, Иван, Роман, Александр и Даниил. Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Полинами, Евами, Аннами, Дарьями, Ксениями, Алисами.

При этом многие родители не желают следовать моде и называют своих детей особенными, необычными именами. Как сообщает belta.by, в Минске встречаются такие редкие имена, как Есфирь, Славяна, Ясмина, Яромир, Одилия, Нонна, Забава. Через пару лет в песочницах могут встретиться Лилит, Марфа, Пелагея, Паулина, Алессия, Каталея, Ясна, Стефан-Савва, Марс-Савелий, Макарий и Гедымин.

При регистрации родителям не могут отказать в присвоении ребенку выбранного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали и национальным традициям.

Средний возраст отцов - примерно 31 год, матерей - 29 лет.

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