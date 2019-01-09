2019-01-09T17:04:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах

35 из них были госпитализированы
Ирина ВЕТРОВА
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Катание на тюбингах - опасная забава.Катание на тюбингах - опасная забава.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Тюбинг продолжает оставаться одной из самых опасных зимних забав. За эту зиму больше 100 детей обратились в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с травмами после катания на тюбах. Об этом сообщил руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Министерства здравоохранения Михаил Талабаев.

Как сообщает belta.by, из них 35 человек были госпитализированы, а один пациент сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также сообщается, что Следственный комитет подготовил предложения по изготовлению, реализации и эксплуатации тюбов. В Совет министров направлено письмо с конкретными предложениями.

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