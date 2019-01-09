2019-01-09T17:06:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу

Самым популярным было польское направление
Павел МИЦКЕВИЧ
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Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границуВо время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Сотни тысяч белорусов ездили за границу в минувшие новогодние и рождественские выходные дни. В целом за время праздников - от католического до православного Рождества - кордон пересекали больше 881 тыс. граждан и свыше 251 тыс. автомобилей. Возросшие потоки отмечались на различных участках в обоих направлениях, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Самым популярным было польское направление. Белорусы массово ездили на отдых и на «закупы» в Польшу, в итоге границу с западной соседкой пересекли почти 300 тыс. человек на более 100 тыс. автомобилях. Традиционно второе направление - литовское. Кордон с этой страной Евросоюза в праздничный период пересекали свыше 250 тыс. граждан и около 85 тыс. единиц транспорта. Третья по популярности страна для поездок - Украина, с ней границу пересекли почти 205 тыс. человек и 50 тыс. авто.

Большинство из тех, кто оформлялся в пунктах пропуска, - белорусы, примерно 480 тыс. человек. На втором и третьем местах - россияне и украинцы.

Интересно, что авиатранспортом через границу летели 95 тыс. человек, из них 4 тыс. - иностранцы, которые воспользовались безвизом.

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