Водителям станет проще получить медсправку

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Изменения для водителей вносит постановление Минздрава №88 от 6 декабря 2018 года, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вводит единые требования для профессиональных водителей и для автолюбителей, сообщает belta.by. Одно из ожидаемых изменений - разрешение водить авто беременным женщинам вне зависимости от срока беременности.

В процедуру переосвидетельствования также внесены изменения. Теперь люди, перенесшие инфаркт миокарда, которые допущены к управлению авто, проходят переосвидетельствование первые 2 года после перенесенного заболевания ежегодно, а после - 1 раз в 2 года. Водители с двусторонней глухотой смогут проходить переосвидетельствование 1 раз в 5 лет.

Предусмотрены изменения для водителей с заболеваниями ЛОР-органов, внутренних органов, нервной системы, хирургическими заболеваниями, психическими расстройствами и глазными болезнями.