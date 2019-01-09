КП Беларусь
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Мужчина едва не погиб на пожаре
Кошку-спасательницу зовут Мурка. Фото: grodno.mchs.gov.by
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Трогательная история облетела интернет: 8 января в деревне Корсаки кошка спасла хозяина от верной смерти. 32-летний мужчина бросил недотушенный окурок в пепельницу и лег спать, однако его вскоре разбудила кошка, которая легонько царапала ему лицо.
Оказалось, что в доме случился пожар. Мужчина вскочил и выбрался через окно, потому что выйти через дверь уже было нельзя - на веранде полыхал огонь... В итоге хозяин отделался легким испугом.
Сотрудники МЧС показали фото кошки-спасательницы, назвали ее героиней и сообщили, что зверька зовут Муркой.