Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти

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Трогательная история облетела интернет: 8 января в деревне Корсаки кошка спасла хозяина от верной смерти. 32-летний мужчина бросил недотушенный окурок в пепельницу и лег спать, однако его вскоре разбудила кошка, которая легонько царапала ему лицо.

Оказалось, что в доме случился пожар. Мужчина вскочил и выбрался через окно, потому что выйти через дверь уже было нельзя - на веранде полыхал огонь... В итоге хозяин отделался легким испугом.

Сотрудники МЧС показали фото кошки-спасательницы, назвали ее героиней и сообщили, что зверька зовут Муркой.