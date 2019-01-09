Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"

Изменить размер текста: A A

С начало года десятки детей получили травмы от катания на тюбинге. Об этом специалисты рассказали в пресс-центре БелТА.

- Вчера (в минувший вторник - Ред.) я оперировал двоих детей. Один ребенок уже переведен в отделение, с ним все хорошо. Он выпишется через дней пять. Но он был на грани жизни и смерти, - говорит руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев.

По словам Талабаева, тюбинг неуправляем.

- Его невозможно остановить, затормозить и повернуть. И катание в непредназначенных для этого местах и приводит к травматизму.

- В прежние годы может и травм было поменьше. Я по крайне мере, такого всплеска (травм от тюбинга - Ред.) не помню, - говорит заведующий лабораторией заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Бабкин. - Уклон горы, с которого можно кататься на тюбинге, должен быть до 20 градусов. Не должно быть никаких препятствий, о которые может удариться тюбинг и его пассажиры. Само собой, дети должны быть в сопровождении взрослых. А сама продукция должна быть сертифицирована.

Специалисты говорят, что тюбинговые травмы непредсказуемы. Кто-то, получив тяжелую травму, выпишется из больницы через пару дней, а кто-то может остаться инвалидом.

Врачи считают, что нужно ограничить места для катания на тюбингах.