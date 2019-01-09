В Березовке парень выпал из окна третьего этажа

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Инцидент произошел 9 января в городе Березовка Лидского района. Молодой человек 1989-го года рождения не по своей воле выпал из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома. Сообщение в милицию поступило от проходившей мимо женщины, которая стала свидетелем инцидента.

Наряд Департамента охраны прибыл на место для выяснения обстоятельств. Милиционеры установили криминальный характер событий, после чего на место приехала следственно-оперативная группа. В квартире была задержана подозреваемая 1986-го года рождения – сожительница потерпевшего. Выяснилось, что между ними произошел конфликт.

По предварительной информации, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Назначены соответствующие экспертные исследования, которые определят его тяжесть, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Проводятся оперативно розыскные и следственные мероприятия. Разрешается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе предварительного расследования.