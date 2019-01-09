За первую неделю года в Беларуси утонули четыре человека

С начала января в Беларуси утонули четыре человека. Фото с сайта pixabay.com

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Два несчастных случая произошли в Могилевской области 6 января. На реке Брошка рядом с деревней Лоси Бобруйского района нетрезвый 63-летний мужчина упал в воду и не смог выбраться на берег. Еще один трагический случай произошел в Горках – 45-летний житель в состоянии алкогольного опьянения утонул в домашней ванне, пишет belta.by.

В Гродненской области 2 января на озере рядом с деревней Локно Гродненского района при подледной рыбалке утонул 51-летний мужчина, а 4 января в пруду в деревне Лавры Мостовского района обнаружили пожилую женщину, которая 31 декабря уехала из Волковыска.

Сообщается, что 317 гражданам вынесли предупреждение за нарушение правил охраны жизни людей на водах, в том числе 20 детям.