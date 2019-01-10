В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомных Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Им выдают горячую еду и теплую одежду

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Теплым питанием и одеждой традиционно обеспечивает гомельских бездомных в морозы местная организация Белорусского общества Красного Креста. «Вместе во имя гуманности» - так назвали свою акцию члены организации. Кампанию по оказанию помощи лицам без определенного места жительства волонтеры Красного Креста проводят сейчас из-за установившихся на территории Беларуси низких температур.

- Для оказания помощи данной категории населения организуется выдача горячего питья - чая, теплой еды - это каши, макароны, пюре, а также мясных консервов, - рассказали KP.BY в Гомельской областной организации БОКК.

Сотрудники и волонтеры Красного Креста проводят рейды, выезды непосредственно к местам скопления бездомных. Как правило, это пункты приема вторичного сырья, городская свалка.

Кампания направлена на оказание помощи населению, наиболее уязвимому в данных условиях, добавили в местной организации БОКК.