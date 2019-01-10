2019-01-10T08:46:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомных

Им выдают горячую еду и теплую одежду
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомныхВ морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомныхФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Теплым питанием и одеждой традиционно обеспечивает гомельских бездомных в морозы местная организация Белорусского общества Красного Креста. «Вместе во имя гуманности» - так назвали свою акцию члены организации. Кампанию по оказанию помощи лицам без определенного места жительства волонтеры Красного Креста проводят сейчас из-за установившихся на территории Беларуси низких температур.

- Для оказания помощи данной категории населения организуется выдача горячего питья - чая, теплой еды - это каши, макароны, пюре, а также мясных консервов, - рассказали KP.BY в Гомельской областной организации БОКК.

Сотрудники и волонтеры Красного Креста проводят рейды, выезды непосредственно к местам скопления бездомных. Как правило, это пункты приема вторичного сырья, городская свалка.

Кампания направлена на оказание помощи населению, наиболее уязвимому в данных условиях, добавили в местной организации БОКК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полоцкий сторож обокрал московский цирк
Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»
В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно
Россиянин вез из Польши через Беларусь марихуану и гашишное масло
В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса
В Полоцке мальчик катался с горки и врезался головой в дерево
Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился
Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесу спасатели
Пьяный могилевчанин не нашел дверь в автобусе и вышел через окно
Две белорусские IT-компании названы самыми инновационными в мире
Мужчина купил "золото" в игре по украденной карточке
За первую неделю года в Беларуси утонули четыре человека
В Березовке парень выпал из окна третьего этажа
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП