Мужчина купил "золото" в игре по украденной карточке

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26 октября 2018 года около банкомата в райцентре Ушачи 29-летний мужчина увидел, что местный житель забыл свою банковскую платежную карту в картоприемнике банкомата, и тут же украл ее.

– Затем с использованием мобильного телефона он совершил 10 транзакций на общую сумму в 100, рублей переведя денежные средства с карт-счета на счет интернет-магазина игр для покупки виртуальных ресурсов (золота) в компьютерной игре, – сообщили belta.by в службе информации прокуратуры Витебской области.

Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу за хищение путем использования компьютерной техники. Суд Ушачского района назначил наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин, рассказали в прокуратуре.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный потерпевшему ущерб.

Приговор вступил в законную силу.