Две белорусские IT-компании названы самыми инновационными в мире

Две белорусские IT-компании признаны самыми инновационными в мире. Фото: facebook.com/CES

Их выбрали организаторы выставки CES-2019 в Лас-Вегасе

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Белорусские стартапы Teslasuit и Flo стали лауреатами Innovation Awards от организаторов крупнейшей технологической выставки CES. Обе компании – резиденты белорусского Парка высоких технологий.

На площадке в Лас-Вегасе впервые демонстрировались продукты, которые затем изменили мир: от видеомагнитофонов и камер до игровых приставок и CD, сообщается на сайте ПВТ.

Умный костюм Teslasuit победил в категории виртуальной и дополненной реальности. Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения».

– Мы очень счастливы и рады получить такое признание. CES – одно из самых ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет лучшие умы и идеи технологической индустрии, – отметил генеральный директор Flo Дмитрий Гурский.