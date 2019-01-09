Пьяный могилевчанин не нашел дверь в автобусе и вышел через окно

Могилевчанин не нашел дверь в автобусе и хотел выйти через окно Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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4 января в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от представителя автобусного парка города. Он рассказал, что неизвестный мужчина три раза ударил рукой по заднему оконному стеклу в автобусе маршрута №44 и разбил его. Хулигана, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, удалось задержать. Причиненный ущерб был оценен в 103 рубля 32 копейки.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева, выбывшие на место происшествия, установили, что хулиганил 26-летний неработающий молодой человек, который в состоянии алкогольного опьянения якобы не мог найти выход из автобуса. Окончательно разозлившись, парень бросился в конец салона и разбил стекло, через которое и выбрался на долгожданную свободу, сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 339 УК Беларуси.