Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесу спасатели

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В ночь на четверг успехом завершились поиски 83-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу в Кобринском районе. Бабушка потерялась в среду вечером, около 22.30 в местный райотдел МЧС об этом сообщили из милиции - необходимо было оказать помощь в поиске пенсионерки. Было известно, что она пропала недалеко от деревни Болота. Ночь предстояла морозная, и спасатели сразу выдвинулись на поиски.

Родственники женщины рассказали, что пропавшая сельчанка живет в деревне Магдалин. В тот вечер она ушла в деревню Болота на похороны родственника и пропала. Связи с бабушкой не было.

Милиционеры искали пенсионерку в районе двух ближайших деревень, затем к поискам присоединились сотрудники МЧС и волонтеры. И вот, 10 января около трех часов ночи в лесном массиве, в семи километрах южнее деревни Болота, спасатели нашли женщину.

- Бабушку осмотрела бригада скорой медпомощи, от госпитализации она отказалась, - рассказали в Брестском областном управлении МЧС.