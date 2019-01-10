2019-01-10T11:57:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесу спасатели

Бабушка пошла на похороны в соседнюю деревню и заблудилась
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесуПропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В ночь на четверг успехом завершились поиски 83-летней пенсионерки, которая заблудилась в лесу в Кобринском районе. Бабушка потерялась в среду вечером, около 22.30 в местный райотдел МЧС об этом сообщили из милиции - необходимо было оказать помощь в поиске пенсионерки. Было известно, что она пропала недалеко от деревни Болота. Ночь предстояла морозная, и спасатели сразу выдвинулись на поиски.

Родственники женщины рассказали, что пропавшая сельчанка живет в деревне Магдалин. В тот вечер она ушла в деревню Болота на похороны родственника и пропала. Связи с бабушкой не было.

Милиционеры искали пенсионерку в районе двух ближайших деревень, затем к поискам присоединились сотрудники МЧС и волонтеры. И вот, 10 января около трех часов ночи в лесном массиве, в семи километрах южнее деревни Болота, спасатели нашли женщину.

- Бабушку осмотрела бригада скорой медпомощи, от госпитализации она отказалась, - рассказали в Брестском областном управлении МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Полоцкий сторож обокрал московский цирк
Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»
В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно
Россиянин вез из Польши через Беларусь марихуану и гашишное масло
В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса
В Полоцке мальчик катался с горки и врезался головой в дерево
Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился
В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомных
Пьяный могилевчанин не нашел дверь в автобусе и вышел через окно
Две белорусские IT-компании названы самыми инновационными в мире
Мужчина купил "золото" в игре по украденной карточке
За первую неделю года в Беларуси утонули четыре человека
В Березовке парень выпал из окна третьего этажа
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП