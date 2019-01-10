Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился

Коля сыграл на рояле во время концерта для лауреатов премии «За духовное возрождение»

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Белорусские телеканалы показали фрагмент выступления на сцене младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко. Вечером 9 января 14-летний Коля сыграл на рояле во время большого концерта по случаю чествования деятелей и коллективов, отмеченных премиями «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп».

Николай Лукашенко аккомпанировал на рояле во время исполнения песни о Родине. В этот момент камеры показали сидящего в зале Александра Лукашенко, который прослезился и утер платком глаза.

Президент прослезился во время выступления сына. Фото: скриншот видео ОНТ

Напомним, младший сын президента Николай занимается не только музыкой, но и спортом - участвует в соревнованиях по хоккею, биатлону, лыжам.