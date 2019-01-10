2019-01-10T12:00:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился

Коля сыграл на рояле во время концерта для лауреатов премии «За духовное возрождение»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Николай Лукашенко выступил на большой сцене. Фото: belta.byНиколай Лукашенко выступил на большой сцене. Фото: belta.by
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Белорусские телеканалы показали фрагмент выступления на сцене младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко. Вечером 9 января 14-летний Коля сыграл на рояле во время большого концерта по случаю чествования деятелей и коллективов, отмеченных премиями «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп».

Николай Лукашенко аккомпанировал на рояле во время исполнения песни о Родине. В этот момент камеры показали сидящего в зале Александра Лукашенко, который прослезился и утер платком глаза.

Президент прослезился во время выступления сына. Фото: скриншот видео ОНТ

Президент прослезился во время выступления сына. Фото: скриншот видео ОНТ

Напомним, младший сын президента Николай занимается не только музыкой, но и спортом - участвует в соревнованиях по хоккею, биатлону, лыжам.

Николай Лукашенко выступил на сцене.Источник: Телеканал ОНТ

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