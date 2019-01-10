В Полоцке мальчик катался с горки и врезался головой в дерево

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Очередная травма во время катания с горки. Пострадал школьник, ученик четвертого класса. 9 января мальчик катался с горки в районе Кургана Славы в Полоцке. Склоны там крутые и хорошо раскатанные. Мальчик врезался в дерево и получил травму головы. Его доставили в центральную городскую больницу.

Как сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, предположительно, ребенок катался на тюбинге.

Только за зимние каникулы в республиканский центр травматологии и ортопедии с травмами, полученными во время катания с горки на тюбинге, поступили 38 детей. В столичный РНПЦ неврологии и нейрохирургии с начала зимы обратились более сотни детей с травмами, полученными при таких же обстоятельствах. Один ребенок до сих пор в реанимации.