2019-01-10T12:02:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса

На перекрестке водитель Audi не уступила дорогу автобусу
Павел МИЦКЕВИЧ
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В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса. Фото: gaibrest.byВ ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса. Фото: gaibrest.by
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Из-за нарушения правил маневрирования в Барановичах пострадала 71-летняя пассажирка маршрутного автобуса. Произошло это в среду днем, около 15.50, на ул. Тельмана в райцентре.

По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 30-летняя жительница Барановичей двигалась за рулем автомобиля Audi 100 по левой полосе. На перекрестке при выполнении маневра поворота направо водитель не уступила дорогу автобусу МАЗ, обслуживающему маршрут №8. Автобус двигался в попутном направлении по крайней правой полосе прямо.

В результате произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении 71-летняя пассажирка автобуса с травмами была госпитализирована в городскую больницу. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

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