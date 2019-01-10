Россиянин вез из Польши через Беларусь марихуану и гашишное масло

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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета принято к производству уголовное дело, возбужденное Брестской таможней в отношении 24-летнего гражданина Российской Федерации.

По данным следствия, 29 декабря 2018 года мужчина, управляя автомобилем Mercedes, переместил с территории Польши в Беларусь опасные наркотические средства - гашишное масло и марихуану. Он был задержан сотрудниками таможни в пункте таможенного оформления Варшавский Мост, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения (0,56 промилле в выдыхаемом воздухе).

Следователями мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправных действий.