В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно

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Бывший главный медик Гродненщины Андрей Стрижак предстал перед судом. В четверг в суде Центрального района Минска началось рассмотрение его уголовного дела за получение взятки. Бывший начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома обвиняется по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси, передает БелаПАН.

Из материалов уголовного дела известно, что Стрижак брал взятки на протяжении 2014-2018 годов. Суммы незаконных денежных вознаграждений - до 5 тыс. евро. Такой размер взятки значится в уголовном деле по эпизоду 2014 года. Тогда для областной клинической больницы закупали аппарат МРТ, и представитель иностранной коммерческой фирмы передал главе облздрава деньги за содействие в исполнении компанией договора на поставку аппарата МРТ с принадлежностями. Взятки за это передавались на протяжении 2012-2013 годов.

Стрижак - один из фигурантов громкого «дела врачей», которое начал Комитет госбезопасности. За коррупцию в Минздраве в целом было задержано около 20 человек.