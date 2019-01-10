2019-01-10T12:40:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно

В Беларуси продолжаются суды по «делу врачей»
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно. Фото: БелаПАНВ Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно. Фото: БелаПАН
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Бывший главный медик Гродненщины Андрей Стрижак предстал перед судом. В четверг в суде Центрального района Минска началось рассмотрение его уголовного дела за получение взятки. Бывший начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома обвиняется по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси, передает БелаПАН.

Из материалов уголовного дела известно, что Стрижак брал взятки на протяжении 2014-2018 годов. Суммы незаконных денежных вознаграждений - до 5 тыс. евро. Такой размер взятки значится в уголовном деле по эпизоду 2014 года. Тогда для областной клинической больницы закупали аппарат МРТ, и представитель иностранной коммерческой фирмы передал главе облздрава деньги за содействие в исполнении компанией договора на поставку аппарата МРТ с принадлежностями. Взятки за это передавались на протяжении 2012-2013 годов.

Стрижак - один из фигурантов громкого «дела врачей», которое начал Комитет госбезопасности. За коррупцию в Минздраве в целом было задержано около 20 человек.

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