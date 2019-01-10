Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»

Александр Лукашенко подчеркнул, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе: Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Президент Беларуси 10 января на совещании о социально-экономическом развитии государства назвал разговоры об объединении Беларуси с Россией «очень глупыми и притянутыми за уши»:

- Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе.

Александр Лукашенко рассказал, что в курсе слухов и разговоров о возможном объединении стран. Но речи об этом быть не может, заявил белорусский президент. По его словам, во время разговора с Владимиром Путиным лидеры стран определились, что «сегодня в повестке дня такого вопроса нет»:

- Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем, - констатировал Лукашенко.

Он подчеркнул, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе:

- Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти.

На это, как отметил Лукашенко, должна быть воля двух народов:

- Формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет.

Такой возможности нет у России, заметил белорусский президент.

- Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.