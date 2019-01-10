2019-01-10T14:23:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Полоцкий сторож обокрал московский цирк

Мужчина вместе с помощниками украл имущество циркачей на 8 тысяч рублей
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцке поймали сторожа, который крал то, что сторожил.В Полоцке поймали сторожа, который крал то, что сторожил.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Фокус с исчезновением показал московским циркачам 35-летний сторож из Полоцка. После гастролей по Беларуси труппа цирка-шапито из Москвы оставила на зиму часть своего имущества в Полоцке. Сторожить вещи и оборудование наняли 35-летнего мужчину. А вот о том, «кто будет сторожить сторожей», циркачи не подумали. И зря. Охранник начал понемногу выносить из вагончиков их пожитки.

К криминальной деятельности сторож подключил своих знакомых. За четыре подхода воры вынесли из вагончиков имущества на 8 тысяч рублей. Пресек криминальную деятельность энергетик цирка, который решил проверить оборудование и обнаружил пропажу.

- Сотрудники полоцкого уголовного розыска вычислили главного подозреваемого. К тому времени он успел скрыться, но долго прятаться у него не получилось. Сторож задержан, установлены и его подельники. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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