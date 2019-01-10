Лукашенко предлагает закупать нефть через страны Балтии

Президент Беларуси: «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор»

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На совещании в Минске 10 января президент Беларуси дал указание правительству разработать альтернативные варианты поставки в страну нефти. Александр Лукашенко объяснил, что после модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке Беларусь смогла бы закупать нефть не только у России, и в других странах. Работы по модернизации двух НПЗ предполагается завершить в 2019 году.

- Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики, - считает президент. - Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Лукашенко коснулся и вопроса потерь белорусского бюджета из-за налогового маневра в России. Президент предложил искать «другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты», в то же время предупредил, чтобы правительство «даже не думало перекладывать проблемы на плечи людей».

- Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.