2019-01-10T14:07:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко предлагает закупать нефть через страны Балтии

Президент Беларуси: «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор»
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Лукашенко предлагает закупать нефть через страны БалтииЛукашенко предлагает закупать нефть через страны БалтииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

На совещании в Минске 10 января президент Беларуси дал указание правительству разработать альтернативные варианты поставки в страну нефти. Александр Лукашенко объяснил, что после модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке Беларусь смогла бы закупать нефть не только у России, и в других странах. Работы по модернизации двух НПЗ предполагается завершить в 2019 году.

- Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики, - считает президент. - Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Лукашенко коснулся и вопроса потерь белорусского бюджета из-за налогового маневра в России. Президент предложил искать «другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты», в то же время предупредил, чтобы правительство «даже не думало перекладывать проблемы на плечи людей».

- Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанин ищет девушку - она была единственной, кто помог его дедушке
За договорные матчи задержаны участники международной преступной группы
В Бресте осудили британца, который сделал шведские паспорта сомалийцам
Только сегодня: «Белавиа» предлагает слетать в Париж за 10 евро
Полоцкий сторож обокрал московский цирк
Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»
В Минске за взятки судят экс-главу облздрава Гродно
Россиянин вез из Польши через Беларусь марихуану и гашишное масло
В ДТП в Барановичах пострадала пассажирка автобуса
В Полоцке мальчик катался с горки и врезался головой в дерево
Николай Лукашенко выступил на сцене - президент прослезился
Пропавшую 83-летнюю пенсионерку нашли в лесу спасатели
В морозы Красный Крест в Гомеле греет и кормит бездомных
Пьяный могилевчанин не нашел дверь в автобусе и вышел через окно
Две белорусские IT-компании названы самыми инновационными в мире
Мужчина купил "золото" в игре по украденной карточке
За первую неделю года в Беларуси утонули четыре человека
В Березовке парень выпал из окна третьего этажа
Медики: "Нужно ограничить места для катания на тюбингах"
Спасатели показали фото кошки, которая уберегла хозяина от смерти
Водителям станет проще получить медсправку
Во время праздников около 900 тыс. белорусов пересекли границу
Больше 100 детей попали в больницы с травмами после катания на тюбах
Названы самые популярные и необычные имена у минчан в 2018 году
Председатель садоводческого товарищества обирал дачников
В Лельчицах женщина наказана тремя годами «домашней химии» за смертельное ДТП