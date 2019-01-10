2019-01-10T15:34:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте осудили британца, который сделал шведские паспорта сомалийцам

За организацию незаконной миграции его приговорили к полутора годам колонии
Оксана БРОВАЧ
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Британец сомалийского происхождения оказал соотечественникам медвежью услугу и сам попал в тюрьму.Британец сомалийского происхождения оказал соотечественникам медвежью услугу и сам попал в тюрьму.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Приговор 10 января постановил суд Ленинского района Бреста. Виновным в организации незаконной миграции признан 48-летний сомалиец с паспортом подданного Великобритании. Его наказали полутора годами колонии общего режима.

Согласно материалам дела, мужчина прилетел в Беларусь по безвизу. У него с собой были паспорта граждан Швеции - поддельные. Они предназначались землякам-сомалийцам, которые намеревались незаконно пересечь границу с ЕС, чтобы обосноваться в Евросоюзе.

Мигрантов с недействительными паспортами вычислили белорусские пограничники. Семью сняли с поезда Москва - Париж. В ходе разбирательства выяснилось, откуда взялись документы - так дело дошло до гражданина Великобритании и суда.

- Обвиняемый, будучи осведомленным о намерении граждан Республики Сомали незаконно пересечь государственную границу Республики Беларусь с целью дальнейшей миграции в страны Европейского союза, действуя из корыстных побуждений для получения материальной выгоды в размере не менее 6000 Евро, организовал их незаконную миграцию в форме содействия деятельности по незаконному выезду из Республики Беларусь иностранных граждан, - комментируют в Брестском областном суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Семью сомалийцев, которую с паспортами Швеции задержали пограничники, оштрафовали и выслали из страны.

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