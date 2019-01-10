За договорные матчи задержаны участники международной преступной группы

Деньги участники серых схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии

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Центральный аппарат Следственного комитета по материалам ГУБОПиК МВД возбудил уголовные дела по фактам мошенничества и подкупа участников профессиональных спортивных соревнований.

- В отношении троих человек, в прошлом являвшихся профессиональными спортсменами, применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил СК в своем telegram-канале. - Правоохранительные органы проверяют причастность других лиц к совершению противоправных действий. Расследование продолжается.

5 января в Минске и Могилеве с поличным были задержаны участники международной преступной группы, занимавшиеся договорными матчами.

По информации МВД, на протяжении длительного времени подозреваемые организовывали и проводили «договорные» матчи в разных игровых командных видах спорта.

- Исход игры определялся выставляемыми букмекерскими конторами коэффициентами на определенный результат. Деньги участники серых схем получали от букмекерских контор стран Западной Европы и Азии, - проинформировали в МВД.