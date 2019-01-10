2019-01-10T16:50:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанин ищет девушку - она была единственной, кто помог его дедушке

Незнакомка подняла упавшего в троллейбусе старика и позвонила родным
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин ищет девушку, которая помогла его дедушкеГомельчанин ищет девушку, которая помогла его дедушкеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин Игорь Брель разместил в соцсети объявление о том, что ищет незнакомую девушку.

- 24 декабря примерно в 14.30 она помогла в троллейбусе моему дедушке. Он зашел в 16-й троллейбус на остановке «Площадь Ленина» и упал. Только одна девушка (зовут Вика) помогла ему подняться, позвонить родным, вывела и передала нам в руки. Очень хочется ее найти и поблагодарить лично, ведь в тот день не успели. Пожалуйста, помогите распространить! - просит Игорь.

Гомельчанин призывает сделать репост его сообщения, чтобы было больше шансов найти незнакомку. За день запись набрала уже более 2,5 тыс. просмотров и более 55 перепостов.

- Вселенная все видит и знает, она сама поблагодарит. Дай Бог здоровья вашему дедушке! И всем добрым людям. А вашей семье хочется сказать спасибо за этот теплый позыв во Вселенную. Побольше бы добрых людей на планете Земля! - пишут в комментариях.

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