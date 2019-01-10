2019-01-10T18:00:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях

В законопроекте также планируется уточнить порядок декларирования
Павел МИЦКЕВИЧ
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Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизацияхБлизким родственникам запретят работать вместе в госорганизацияхФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Законопроект «Об изменении закона «О борьбе с коррупцией» предусматривает запретит близким родственникам работать вместе в организациях, в уставном фонде которых 50% и более долей либо акций государства. План подготовки законопроектов на нынешний год, в том числе поправки в закон о борьбе с коррупцией, недавно утвердил президент Беларуси.

Кроме того, предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц, сообщает belta.by со ссылкой на директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова.

В законопроекте также планируется уточнить порядок декларирования. В частности, будет установлен перечень доходов, не подлежащих декларированию. Это, например, средства, полученные от участия в бонусных программах, которые предлагают банки, а также субъекты торговли и сервиса.

Помимо того будет уточнен порядок определения стоимости произведений искусства, драгоценных металлов, камней, которые подлежат декларированию.

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