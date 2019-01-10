КП Беларусь
В маршрутке «Минск-Петриков» нетрезвый пассажир избил попутчицу
Возбуждено уголовное дело
В маршрутке «Минск-Петриков» пьяный мужчина избил пассажиркуФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в один из последних дней 2018-го года. 56-летний мужчина ехал в маршрутке в нетрезвом состоянии, рассказали belta.by в УВД Гомельского облисполкома.
Сообщается, что он нанес удар кулаком по голове одной из пассажирок. По прибытию в районный центр женщина обратилась в милицию.
Правонарушителя нашли по горячим следам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.