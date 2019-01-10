2019-01-10T18:40:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В маршрутке «Минск-Петриков» нетрезвый пассажир избил попутчицу

Возбуждено уголовное дело
Надежда СЕРГЕЕВА
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В маршрутке «Минск-Петриков» пьяный мужчина избил пассажиркуВ маршрутке «Минск-Петриков» пьяный мужчина избил пассажиркуФото: Павел МАРТИНЧИК
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Инцидент произошел в один из последних дней 2018-го года. 56-летний мужчина ехал в маршрутке в нетрезвом состоянии, рассказали belta.by в УВД Гомельского облисполкома.

Сообщается, что он нанес удар кулаком по голове одной из пассажирок. По прибытию в районный центр женщина обратилась в милицию.

Правонарушителя нашли по горячим следам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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