2019-01-10T19:12:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов задержали за взятку

Ему предъявлено обвинение
Надежда СЕРГЕЕВА
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Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов заключили под стражу за взяткуБывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов заключили под стражу за взяткуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов.

Прокуратура Минской области возбудила дело по ч. 3 ст. 430 УК – получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила belta.by официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

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