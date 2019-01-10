КП Беларусь
Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов задержали за взятку
Ему предъявлено обвинение
Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов заключили под стражу за взяткуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Управление Следственного комитета по Минской области расследует уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов.
Прокуратура Минской области возбудила дело по ч. 3 ст. 430 УК – получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила belta.by официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.