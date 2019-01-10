2019-01-10T20:02:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Малоритского района замерз насмерть на сенохранилище

Обстоятельства смерти 53-летнего мужчины устанавливаются
Надежда СЕРГЕЕВА
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Житель Малоритского района замерз на сеноскладе. Фото с сайта pixabay.comЖитель Малоритского района замерз на сеноскладе. Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники сельскохозяйственного предприятия "Радежское" утром 9 января обнаружили на сенохранилище рядом с молочно-товарной фермой постороннего мужчину без признаков жизни. Милиционеры, прибывшие на место происшествия, установили его личность.

Погибшим мужчиной оказался житель соседней деревни 1965 года рождения. Он проживал один и вел бродяжнический образ жизни. Предварительная причина смерти мужчины – переохлаждение организма.

– Видимых признаков насильственной смерти в результате осмотра места происшествия не установлено. Вероятно, мужчина возвращался домой и решил согреться на сенохранилище. Поскольку ночью сейчас температуры довольно низкие, он мог замерзнуть. По данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы, – сообщил belta.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

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