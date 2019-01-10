Под Слуцком пока взрослые снимали пожар на телефон, 15-летний мальчик пытался спасти человека

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15-летний житель деревни Малая Падерь Даниил Жданко не побоялся кинуться в горящий дом, чтобы спасти соседа. Он выбил входную дверь, но не смог войти из-за огромного клуба дыма, который вырвался из помещения ему в лицо. Проезжавший мимо водитель Слуцкого центра соцобслуживания Валерий Барцевич вынес из горящего дома полуживого 66-летнего хозяина, пишет газета «Кур'ер».

Мальчик учится в девятом классе Слуцкой СШ № 13. Во вторник, 8 января, около 15:00 Даниил возвращался домой из школы. Он шел по деревенской улице и увидел, что горит соседский дом. Рядом стояли пятеро взрослых, которые снимали происходящее на телефон.

– Соседка что-то кричала, но я не понимал ничего и не знал, что делать. А рядом с горящим домом бегала собака. Я знаю, что собака бегает там, где ее хозяин. Тогда я подбежал к дому и начал бить стекла палками и кричать. Думал, что меня кто-то услышит и отзовется. Потом взрослые предложили мне выбить дверь, но на помощь никто не шел, – рассказал Даниил.

Хозяина дома нашли лежащим без сознания в проеме, почти у входной двери. Он был доставлен в Слуцкую больницу с ожогами 2% лица второй степени и отравлением угарным газом.