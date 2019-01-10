2019-01-10T21:34:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Проезд в метро теперь можно оплатить и бесконтактными картами "Белкарт-Maestro"

Система начнет работать на турникетах с 11 января
Надежда СЕРГЕЕВА
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Метро теперь можно оплачивать бесконтактными картами "Белкарт-Maestro"Метро теперь можно оплачивать бесконтактными картами "Белкарт-Maestro"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С этого дня держателям банковских карт платежной системы Белкарт также предоставлена возможность воспользоваться сервисом бесконтактных расчетов за поездки в метро. Стоимость проезда аналогична цене жетона, сообщили в Минском метрополитене.

Для оплаты проезда достаточно поднести банковскую карту к валидатору. Помимо банковской карты, рассчитываться за проезд можно смартфоном или иным гаджетом (брелоками, часами и другими устройствами) с поддержкой технологии NFC.

Внедрение новой возможности оплаты проезда бесконтактными банковскими картами на турникетах столичного метро стало возможным при сотрудничестве ОАО «БПС-Сбербанк», платежной системы Белкарт, компании IBA Group и Минского метрополитена.

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