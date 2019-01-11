2019-01-11T11:51:49+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко потребовал урегулировать вопрос компенсации за налоговый маневр за счет других направлений сотрудничества с Россией

По его словам, Россия не отказывалась от необходимости компенсировать Беларуси потери от замены экспортных пошлин налогом на добычу полезных ископаемых
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Лукашенко потребовал урегулировать вопрос компенсации за налоговый маневр за счет других направлений сотрудничества с РоссиейЛукашенко потребовал урегулировать вопрос компенсации за налоговый маневр за счет других направлений сотрудничества с Россией
Изменить размер текста:

На совещании по социально-экономическому развитию Беларуси на 2019 год и развитию интеграционных направлений Лукашенко рассказал о содержании переговоров по налоговому маневру с Путиным и признался, что решить вопрос пока не удалось, но подчеркнул, что не видит в этом катастрофы.

- Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: «Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери». Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение - и один на один, и в составах рабочих групп, - цитирует Лукашенко belta.by.

Также президент рассказал, что на налоговом маневре мы уже потеряли 3,6 млрд. долларов, а до конца 2025 года может недосчитаться 10,6 млрд. долларов, поэтому потери придется компенсировать по тем или иным направлениям сотрудничества с Россией.

- Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту (России. - Ред.) сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять, - заявил Лукашенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Евро, доллар и российский рубль сегодня подешевели
Чтобы найти в доме деньги, семья из Молодечненского района вызвала милицию
Москва ответила на слова Лукашенко о потере союзника
МАРТ: дифференцированные тарифы на электроэнергию пока что действуют
МИД Беларуси подтвердил, что Макей звонил руководству Госдепа США
Девушка, которая недавно получила права, катала парней на капоте. Один погиб, один - в реанимации
На пожаре в Пинске женщина до приезда спасателей успела вывести из горящей квартиры шестерых детей
Чтобы вернуть свои деньги, пара минчан похитила должника, угрожала ему расправой и насилием, а потом еще и шантажировала его мать
В Витебске пьяные женщины дважды вызывали милицию в ночной клуб: им показалось, что сотрудники заведения пьяны
Погода на выходные: потеплеет, но начнутся метели
Пару в Минске, которая пыталась вернуть долг, будут судить за вымогательство
Дипломатический прорыв: Вероятно, Беларусь снимет ограничения с некоторых дипломатов
Проезд в метро теперь можно оплатить и бесконтактными картами "Белкарт-Maestro"
Под Слуцком, пока взрослые снимали пожар на телефон, 15-летний мальчик пытался спасти человека
Житель Малоритского района замерз насмерть на сенохранилище
Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов задержали за взятку
В маршрутке Минск - Петриков нетрезвый пассажир избил попутчицу
Близким родственникам запретят работать вместе в госорганизациях
Гомельчанин ищет девушку - она была единственной, кто помог его дедушке
За договорные матчи задержаны участники международной преступной группы
В Бресте осудили британца, который сделал шведские паспорта сомалийцам
Только сегодня: «Белавиа» предлагает слетать в Париж за 10 евро
Лукашенко предлагает закупать нефть через страны Балтии
Полоцкий сторож обокрал московский цирк
Лукашенко назвал глупыми разговоры про объединение с Россией: «Здесь никто никого не наклонит»