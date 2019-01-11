Лукашенко потребовал урегулировать вопрос компенсации за налоговый маневр за счет других направлений сотрудничества с Россией

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На совещании по социально-экономическому развитию Беларуси на 2019 год и развитию интеграционных направлений Лукашенко рассказал о содержании переговоров по налоговому маневру с Путиным и признался, что решить вопрос пока не удалось, но подчеркнул, что не видит в этом катастрофы.

- Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: «Нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери». Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение - и один на один, и в составах рабочих групп, - цитирует Лукашенко belta.by.

Также президент рассказал, что на налоговом маневре мы уже потеряли 3,6 млрд. долларов, а до конца 2025 года может недосчитаться 10,6 млрд. долларов, поэтому потери придется компенсировать по тем или иным направлениям сотрудничества с Россией.

- Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией. Я это и президенту (России. - Ред.) сказал, как бы это ни было больно и прискорбно, и повторяю это публично, и довожу до вашего сведения как поручение президента Беларуси. Вы его должны исполнить безукоризненно и с точностью. Мы ничего не можем потерять, - заявил Лукашенко.