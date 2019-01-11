2019-01-11T11:53:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Дипломатический прорыв: Вероятно, Беларусь снимет ограничения с некоторых дипломатов

Теперь они снова могут работать в Беларуси
Ольга ИВАШЕНКО
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Беларусь сняла ограничения с некоторых дипломатов из США.Беларусь сняла ограничения с некоторых дипломатов из США.
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Между Минском и Вашингтоном - дипломатическая оттепель. Об этом главного дипломата Госдепартамента США по Европе Весса Митчелла по телефону оповестил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на несколько дипломатических источников.

- Это большой шаг. Это начало оттепели, - сказал представитель США. Отмечается, что решение было принято после нескольких месяцев продуктивного взаимодействия с Беларуси с администрацией Дональда Трампа, а также на фоне ухудшения отношений Беларуси и России.

Напомним, посла США в Беларуси нет с 2008 года. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007 - 2008 годах США ввели санкции в отношении «Белнефтехима». В ответ Минск отозвал посла в США и сократил дипломатическое присутствие в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске сократили по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года, руководство диппредставительств обеих стран снизилось с уровня посла до временного поверенного.

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