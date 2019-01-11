Пару в Минске, которая пыталась вернуть долг, будут судить за вымогательство

Молодые люди звонили матери потерпевшего с требованием передать в собственность машину

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Уголовное дело о вымогательстве в Минске передано прокурору для направления в суд. 30-летний мужчина в октябре занялся возвратом долга знакомому по его просьбе и попал под уголовную статью.

- Обвиняемый вместе с 26-летней подругой встретился с должником возле супермаркета на улице Уборевича. Договориться не удалось. Пара забрала сотовый телефон должника и затолкала его в авто, при этом высказывая угрозы насилия, - сообщает отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Затем беднягу отвезли к гаражу, принадлежащему девушке. Но затащить туда должника не удалось - он оказал активное сопротивление.

Тогда пара позвонила матери потерпевшего с требованием передать в собственность машину, которая стоит больше 7 тыс. рублей, при этом постоянно высказывали угрозы физического насилия в адрес сына женщины. Но та в итоге отказалась, и молодые люди уехали, бросив должника возле гаража.

Теперь оба предстанут перед судом по трем статьям: за незаконное лишение свободы, грабеж и вымогательство. Мужчина находится под стражей, его подруга - под подпиской о невыезде.