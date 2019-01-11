2019-01-11T11:56:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на выходные: потеплеет, но начнутся метели

В среду придет оттепель - до плюс трех и дождь
Павел МИЦКЕВИЧ
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В ночь на воскресенье, местами, морозы вернутсяВ ночь на воскресенье, местами, морозы вернутсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Днем в субботу в Беларусь придет потепление и начнутся обильные осадки. В самом северном областном центре страны, Витебске, 12 января ожидается 0 - минус 2 градуса, небольшой снег, метель.

В Бресте прогнозируется такая же температура, правда, без осадков. Около ноля градусов и ясное небо ожидается в Гродно. В Могилеве будет холоднее - 1 - 3 мороза со снегом. В Гомеле - минус 2 - 4 и тоже снег. В Минске - переменная облачность и минус 2 - 4.

В ночь на воскресенье местами морозы вернутся. По северу страны ожидается понижение температуры до -11. В Минске морозы усилятся до 9 градусов.

Но затем снова потеплеет. Начало следующей недели синоптики Белгидромета обещают снежным: осадки в виде снега и метелей пройдут по большей территории, а в среду обещают до плюс трех градусов, там снег сменится дождями.

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