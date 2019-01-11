В Витебске пьяные женщины дважды вызывали милицию в ночной клуб: им показалось, что сотрудники заведения пьяны

Дамам придется ответить за ложный вызов, а одной из них – еще и за мелкое хулиганство

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Ночью 10 января витебские милиционеры два раза выезжали в одно из увеселительных заведений по вызову посетителей. Сотрудники ночного клуба пьяны и хамят посетителям, утверждала женщина, которая позвонила в милицию первой. Когда прибыл наряд милиции, оказалось, что и бармены, и официанты, и охрана вполне трезвы и адекватны. Дама извинилась и забрала свои слова обратно. А через 12 минут после того, как милиция покинула клуб, поступил еще один звонок с аналогичными жалобами.

На сей раз в милицию звонила подруга первой жалобщицы. За 12 минут она успела поскандалить и затеять потасовку. Даму успокоили и доставили на медосвидетельствование. В крови у нее содержалось 2,46 промилле алкоголя.

- Для обеих дам вечеринка закончилась составлением протоколов за ложный вызов милиции. За это им может грозить штраф до 15 базовых величин. Кроме того, одну из них оштрафовали за мелкое хулиганство на две базовые, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.