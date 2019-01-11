Чтобы вернуть свои деньги, пара минчан похитила должника, угрожала ему расправой и насилием, а потом еще и шантажировала его мать

Чтобы вернуть свои деньги, пара минчан похитила должника, угрожала ему расправой и насилием, а потом еще и шантажировали его мать

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Об этой истории стало известно еще в прошлом году. На днях Следственный комитет рассказал о преступлении подробнее. В октябре 2018-го 30-летний мужчина с 26-летней подругой встретились со своим должником и завели разговор о возврате долга. Итог разговора: договориться не сумели. Успокаиваться на этом они не собирались. Решили вернуть деньги во что бы то ни стало. Пошли на радикальные меры. Забрали у должника телефон, чтобы тот никому не смог позвонить, затолкали в машину и под угрозой насилия стали снова требовать деньги. А когда поняли, что и этот способ не подействовал, отвезли жертву в гараж и попытались затолкать его в подвал. Но мужчина так активно сопротивлялся, что сделать это у них не получилось. Но и на этом парочка не успокоилась.

Дальше они стали звонить матери должника с требованиями отдать им машину стоимостью свыше 7 тысяч рублей. А чтобы надавить на нее сильнее, грозились применить к ее сыну насилие. Женщина платить и отдавать автомобиль отказалась. В результате своего должника парочка бросила возле гаража и скрылась с места преступления.

Следователи уже допросили всех фигурантов этого дела, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, провели обыск по месту жительства обвиняемых и арестовали их имущество.

Действия обвиняемых следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 206 (грабеж), ч. 2 ст. 208 (вымогательство) Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый находится под стражей, обвиняемая - под подпиской о невыезде.