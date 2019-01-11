На пожаре в Пинске женщина до приезда спасателей успела вывести из горящей квартиры шестерых детей. Фото: Брестское областное управление МЧС

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Пожар вспыхнул в трехкомнатной пинской квартире на седьмом этаже по улице Ильина сегодня ночью. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 2.48. Спасатели были на месте уже через 5 минут. Но до этого времени женщина, в квартире которой и вспыхнуло пламя, сама смогла вывести из квартиры шестерых своих детей.

Известно, что она 1985 года рождения, и находится дома в отпуске по уходу за ребенком.

Дом девятиэтажный. В результате пожара произошло сильное задымление двух верхних этажей дома. Людей оттуда эвакуировали спасатели. Женщину и шестерых ее детей с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в Пинскую детскую больницу, передает belta.by.